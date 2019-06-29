Экс-участник телепроекта Дом-2 Валерий Блюменкранц перенес серьезную операцию. Теперь ему предстоит долгое восстановление.

Экс-участник телепроекта "Дом-2" Валерий Блюменкранц перенес серьезную операцию. Теперь ему предстоит долгое восстановление.После ухода с телестройки звезда вернулся на родину – в Одессу. Первым делом мужчина обратился за медицинской помощью. После драки, которая и стала причиной его уезда с острова, Валерия беспокоили сильные боли в руке.Как оказалось, ему требовалось срочное хирургическое вмешательство. Необходимо было поставить специальную пластину для правильного срастания костей.В социальной сети Блюменкранц оповестил поклонников, что операция прошла успешно. "Теперь надо восстанавливаться", – добавил шоумен.Напомним, экс-участник "Дома-2" вступился за бывшую девушку - Любу Дробкову, в ходе чего завязалась потасовка между ним и Евгением Ромашовым. Ведущие приняли решение удалить Блюменкранца с проекта. Сам Валерий й это известие принял спокойно и пожелал оставшимся участникам найти свою любовь и просто быть счастливыми.Отметим, у звезды подрастает дочь, которую ему родила бывшая жена – Тата Абрамсон. Супруги развелись из-за измены со стороны Блюменкранца. Сейчас мужчина находится в активном поиске спутницы жизни.