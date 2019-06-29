Причиной ЧП могло стать неадекватное поведение психически нездорового жителя дома

Причиной ЧП могло стать неадекватное поведение психически нездорового жителя домаВладимирские следователи рассказали подробности инцидента в Коврове, где произошел взрыв газа в пятиэтажке на улице Зои Космодемьянской.По информации пресс-службы ведомства, пострадали десять человек и один погиб – хозяин квартиры, где произошел взрыв.Взрыв газа и последовавший за ним пожар произошел в первом часу ночи 29 июня. По предварительной версии следователей, виновником произошедшего мог стать один из жильцов дома с психиатрическими отклонениями, который только выписался из спецклиники.На кухне квартиры были вырваны шланги, проводящие газ к плите и колонке. Из-за этого произошла утечка газа и затем взрыв. В момент взрыва в квартире были двое мужчин, один из них погиб. Тяжелые травмы получила пожилая женщина – мать психически нездорового жильца, она получила серьезные ожоги.Также пострадали спасатели, которые взламывали дверь в квартиру и четыре сотрудника полиции, приехавшие на место ЧП.Двое человек находятся в реанимации – сын погибшего, который мог быть виновником ЧП, и соседка снизу. Жизни остальных ничего не угрожает.Власти региона пообещали оказать помощь 48 жителям дома. Сейчас они живут у родственников.