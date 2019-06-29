У королевской семьи Британии много не только прав, но и обязанностей. Одно из них – это турне по разным уголкам мира, в которое они регулярно отправляются вместе со своими детьми.

У королевской семьи Британии много не только прав, но и обязанностей. Одно из них – это турне по разным уголкам мира, в которое они регулярно отправляются вместе со своими детьми.Поездка герцога и герцогини Сассекских в Южную Африку намечена на осень 2019 года. Они должны взять с собой и новорожденного сына Арчи.Первая часть путешествия будет включать множество официальных визитов, которые чета нанесет вместе. Потом необходимо будет проехать по Анголе, Малави и Ботсвану.Стало известно, что Меган Маркл с сыном будут сопровождать принца Гарри лишь на официальные визиты, дальше ему придется путешествовать в одиночку.Эту информацию уже подтвердили в Букингемском дворце, но причину озвучивать не стали. Эксперты, исходя из отчетов Международной ассоциации медпомощи туристам,утверждают, что слишком высок риск заболеть малярией."Риск заболевания присутствует на территории всей страны, включая городские зоны", – предупреждают специалисты.Отметим, Кейт Миддлтон взяла в путешествие по Австралии и Новой Зеландиисвоего сына Джорджа в восьмимесячном возрасте. А ее супруг принц Уильям, в свою очередь, совершил свое первое королевское турне, когда ему было девять месяцев.