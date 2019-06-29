Российский музыкант опубликовал в личном микроблоге пост, который заинтриговал поклонников. Подписчики с нетерпением ждут, когда Сергей Лазарев объяснит свое неожиданное послание.

Российский музыкант опубликовал в личном микроблоге пост, который заинтриговал поклонников. Подписчики с нетерпением ждут, когда Сергей Лазарев объяснит свое неожиданное послание.Несколько часов назад артист опубликовал архивный снимок. В кадре маленький Сергей позирует в свитере на фоне новогодней елки и ковра. "Этот бесстрашный парень кое-что задумал. Ответы вы узнаете совсем скоро", – обратился артист к своим поклонникам. Свой пост музыкант сопроводил хэштегами #Миниальбом, #EP, #Июль, #ОнНичегоНеБоится.Пользователи предположили, что скоро Сергей Лазарев представит новый проект. "Так ты нас еще не интриговал! Неужели мы тебя совсем не знаем?", "Задумал какой-нибудь огненный хит!", "Ждем альбом!", – делились мыслями поклонники.Материал дополняется.