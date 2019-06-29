Россия всегда была и остается одним из лидеров в области нелинейной физики. Об этом говорили зарубежные ученые - участники международной конференции, организованной Российской академией наук.

Россия всегда была и остается одним из лидеров в области нелинейной физики.Об этом говорили зарубежные ученые — участники международной конференции "Рубежи нелинейной физики", организованной Российской академией наук.По традиции она проходит на борту теплохода, совершающего круиз по Волге, сообщает "Россия 24". В неформальной обстановке ведущие ученые, в том числе президент Академии Александр Сергеев, обсуждают последние достижения и перспективные направления развития современной физики.