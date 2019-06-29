Новоизбранный президент вновь попал в неприятную ситуацию. Владимир Зеленский заявил, что дети, родившиеся на Украине, не являются гражданами страны. Высказывание лидера раскритиковали многие пользователи.

Новоизбранный президент вновь попал в неприятную ситуацию. Владимир Зеленский заявил, что дети, родившиеся на Украине, не являются гражданами страны. Высказывание лидера раскритиковали многие пользователи.В пятницу, 28 июня, украинский президент разместил на странице в Facebook видеообращение. Владимир Зеленский поздравил всех граждан с Днем Конституции.Глава страны также рассказал, что собирается выпустить Конституцию для маленьких детей. "Напоследок хочу рассказать вам об очень хорошей нашей инициативе – создании книги "Конституция для самых маленьких" для наших будущих граждан", – сообщил .Многие пользователи заявили, что президент совершил грубую ошибку. Комментаторы напомнили, что дети получают украинское гражданство при рождении. Это право закреплено в законодательстве, уточняет Obozrevatel.com.Подписчики порекомендовали украинскому лидеру подробнее ознакомиться с Конституцией страны. "Прочитайте Конституцию полностью, а не только до третьей статьи, чтобы не позориться", "Хоть до конца года дочитаете ее?", "Инициатива прекрасная, но учите закон и не позорьтесь в эфире", – написали пользователи.