Всероссийская онлайн-акция Пожалуйста, дышите!, организованная во время пандемии коронавируса для поддержки медицинских работников, станет бессрочной.

Всероссийская онлайн-акция "Пожалуйста, дышите!", организованная во время пандемии коронавируса для поддержки медицинских работников, станет бессрочной."Значимость профессии медика не зависит от начала и окончания пандемий, поэтому мы считаем правильным не ограничивать сроки нашей акции "Пожалуйста, дышите!" датами", — сообщил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.С конца мая МИА "Россия сегодня" собирает на специальном сайте breathe.ria.ru истории о врачах, медсестрах, фельдшерах, санитарах и волонтерах, чтобы сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других. Наведя курсор на каждую из фотографий, можно прочесть имя героя, где он работает, а также узнать его историю, которую рассказали его благодарные пациенты или знакомые. Генеральным партнером этой акции стала Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).На данный момент о героях в белых халатах собрано уже несколько сотен историй со всей России. Чтобы присоединиться к проекту и поблагодарить медицинских работников, необходимо заполнить специальную форму на сайте акции "Пожалуйста, дышите!".