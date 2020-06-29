Как развивался Владимир за последние пять лет? Какие изменения в областном центре произойдут в ближайшем будущем? Эти вопросы обсудил глава администрации города Андрей Шохин вместе с

Как развивался Владимир за последние пять лет? Какие изменения в областном центре произойдут в ближайшем будущем? Эти вопросы обсудил глава администрации города Андрей Шохин вместе с активными горожанами — общественниками, депутатами и простыми жителями. Население Владимира растёт, а значит городу нужны детские сады. Только за последние пять лет в областном центре появилось более тысячи двухсот