Новый участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье открыт с 29 июня - длиной 23 километра от Можайского до Новорижского шоссе.

Новый участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье открыт с 29 июня — длиной 23 километра от Можайского до Новорижского шоссе. Максимальный тариф за проезд составил 2,5 рубля за километр, но зависит от типа автомобиля, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко."На сегодняшний день больше 50 процентов пользуется транспондерами. Это позволяет еще 20 процентов скинуть (от тарифа — ред.)", — отметил Петушенко (цитата ТАСС).Новый участок начинается от эстакады около станции "Звенигород" и продолжается до Можайского шоссе. Новая дорога позволит разгрузить Звенигород, уменьшить пробки.Около две трети трассы ЦКАД планируется построить до конца 2020 года — почти 200 километров, сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 336 километров строится по маршруту через Подмосковье и Новую Москву на расстоянии 50 километров от МКАД, параллельно Малому кольцу (А107, "Малая бетонка") или Большому кольцу (А108 "Большая бетонка"). Дорогу строят в обход крупных населенных пунктов. ЦКАД соединит основные вылетные магистрали: Каширское, Симферопольское, Калужское, Киевское, Минское, Волоколамское, Ленинградское, Дмитровское, Ярославское, Горьковское и Рязанское шоссе.