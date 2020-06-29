Как пандемия сказалась на рынке индустриального хлебопечения?

Едва ли можно обесценить фундаментальную роль, которую хлебопёки играют в мировой истории.Испокон веков они стойко встречают самые масштабные социальные потрясения у жарких печей, ведь от их труда в буквальном смысле зависят человеческие жизни. Стоит только вспомнить блокадный Ленинград, сотни тысяч жителей которого выжили благодаря пайкам бесценного хлеба...Однако мы редко задумываемся, что люди, самозабвенно трудящиеся в цехах даже когда выйти из дома – значит подвергнуть смертельно опасному риску себя и своих близких, тоже нуждаются в деятельной помощи государства, науки и, самое главное, своих коллег.Истина в диалогеПод занавес первого месяца лета, когда общественная жизнь стала медленно возвращаться в привычные русло после «самоизоляционных» испытаний, Группа компаний DELAVANT провела на базе Владимирского хлебокомбината масштабный онлайн форум «Рынок индустриального хлебопечения: основные факторы развития, новые тенденции в работе хлебопекарных предприятий». Руководители профильных высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, представители ведущих хлебопекарных предприятий и региональной власти обсудили самые насущные вопросы отрасли, которые возникли в свете событий последних месяцев.- Надеюсь, что разговор, который мы начали, в дальнейшем продолжится на самых разных площадках, - говорит вице-президент Российского Союза пекарей и управляющий Группы компаний «Delavant» Алексей Лялин. - Научно-исследовательские институты, учебные заведения и заводы будут искать ответ на вопрос - как дальше выстраивать свою работу, обеспечивая её безусловно высокое качество и максимальную эффективность?Он также заметил, что предприятия нашей страны уже давно научились «входить» в экономический кризис, понимают, как его прогнозировать. Но нынешний год добавил к привычным проблемам – пандемию. Она очень ощутимо сказалась на рабочих местах, организации бизнес-процесса, информационном пространстве и продуктах.Что же нужно делать, чтобы хлебопечение в стране чувствовало «твёрдую точку опоры под ногами» и продолжало успешно развиваться? Ответ искали коллективно.Выученные урокиКак известно –«кадры решают всё». Поэтому первые вопросы форума касались подготовки молодых специалистов, которым в будущем предстоит пополнить ряды сотрудников предприятий пищевой и перерабатывающей, в том числе хлебопекарной, промышленности.- Уже не первый год как наш университет запустил и успешно воплощает в жизнь гибридные образовательные программы, - говорит ректор МГУПП Михаил Балыхин. - Мы развиваем интерактивную среду: виртуальный библиотечный комплекс, систему взаимодействия преподавателей и студентов. Конечно, мы не ожидали, что весь процесс обучения придётся переключить на онлайн формат и главный вопрос заключался в том, как продолжить технологическую подготовку специалистов в удалённом режиме.Здесь нам на помощь пришёл проект, который год назад мы запустили совместно с Алексеем Лялиным. Мы создали цифровой двойник одного из цехов Владимирского хлебокомбината. Владимирские хлебопёки поддержали нас методически, технологически, и финансово. Благодаря этому, к моменту начала пандемии у нас был полностью готов инженерно-технологический модуль.Цифровым двойником его называют не просто так – это точная копия производственного цеха, где ребята могут отрабатывать в онлайн режиме все компетенции, которые нужны им для выпускных работ и дальнейшей практики в очном режиме на предприятиях.- Заглядывая в будущее можно сказать – основной вывод, который мы сделаем по окончанию ограничений – это необходимость сохранить в процессе обучения возможность использования цифровых двойников для отработки технологических подходов у студентов, начиная с первого курса, - сказал руководитель МГУПП.Однако на вопрос «как Вы относитесь к перспективе перехода обучения исключительно на онлайн режим?», Михаил Балыхин ответил, что будет последним ректором, который согласится перевести подготовку инженеров-технологов в подобный формат. Он уверен, что «живое» взаимодействие наставника и студента – самый приоритетный аспект учебного процесса.Время конструктивных решенийПандемия наглядно продемонстрировала меру ответственности и спектр возможностей индустриальных хлебопекарных предприятий по бесперебойному снабжению населения нашей страны упакованным хлебом высокого качества и широкого ассортимента. Ни на один день пекари не останавливали работу, при этом соблюдая все стандарты безопасности. Но чтобы «держать марку» и дальше, нужно своевременно делать выводы.- Убеждена, что образ жизни и устоявшиеся привычки потребителей изменятся на долгосрочную перспективу, - говорит вице-президент Российского Союза пекарей и ректор Международной промышленной академии Ольга Ильина. - В будущем мир не вернётся на прежние рельсы, он будет другим. Наступает время верных идей и конструктивных решений. Нужна максимальная цифровая трансформация бизнеса, ведь мы управляем тем, что можем измерить.Обсудили и очевидные проблемы:- В связи с последними событиями, ситуация на хлебопекарных предприятиях остаётся трудно прогнозируемой. В условиях пандемии хлебопёки столкнулись с сокращением спроса, обострением конкуренции и ростом стоимости основного сырья. Например, в марте резко выросла цена сортовой муки. При этом руководители предприятий понимают, что цены на продукцию поднимать нельзя, у населения доходы тоже упали, а у некоторых граждан они и вовсе закончились, - говорит ректор Санкт-Петербургского института управления и пищевых технологий, член экспертного совета комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам и научно-технического комитета Минсельхоза России Ольга Пономарёва.Она также предположила, что предприятия индустриального хлебопечения будут делать упор, в большей степени, на традиционные сорта продукции и сегмент замороженных хлебобулочных изделий. Как показала практика, россияне всё чаще отдают предпочтение «заморозке», которая долгое время может храниться в холодильнике.- Очень плохо, что по линии господдержки пищевой промышленности уделяют мало внимания, - говорит директор департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области Константин Демидов. - Сегодня пищевая промышленность может рассчитывать только на льготные кредиты. Этого очень мало, это не может обеспечить нам стабильное производство в условиях рыночных колебаний.Кроме того, он заметил, что пищевой промышленности нужно уделять больше внимания, поскольку она традиционно становится залогом социальной стабильности и продовольственной безопасности страны, обеспечивает регионы рабочими местами и создаёт налогооблагаемую базу.Важную проблему ценообразования озвучил президент Российского Союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич: «Цены на отечественном внутреннем рынке, по которым производители закупают зерно, даже выше чем на мировом. Притом стоимость традиционных хлебных сортов, которые мы каждый день наблюдаем на полках наших магазинов, примерно в 5-6 раз ниже чем в Европе».На вес золотаОпытом, приобретённым в сложное, но по-своему интересное время коронавирусных ограничений, поделились и руководители ведущих хлебопекарных производств страны:- За последние месяцы мы поняли, что многие специальности можно перевести на удалённую работу, - рассказывает председатель совета директоров ОАО "КАРАВАЙ" Николай Тютюнников. - Тем более, что сейчас в отрасли активно происходит смена поколений. Молодым людям значительно легче работать удалённо, чем их старшим товарищам. Но я бы хотел поднять важный вопрос – нужно составить необходимые для работы на «удалёнке» должностные инструкции, технику безопасности и условия страхования работников.Вопрос и впрямь очень насущный. В период самоизоляции хлебопёки «старой школы» всегда были готовы ответить на телефонные звонки, брались за работу в любое время суток. Стоит ли говорить, как это важно в непростых эпидемиологических условиях?А вот с молодыми сотрудниками, по словам Николая Тютюнникова, дела обстояли иначе. Некоторые из них рьяно отстаивали свои права на выходной, нередко забывая об ответственности перед коллективом, и возмущались, если им приходилось принимать срочные звонки после 20 часов вечера. В связи с этим, назрела необходимость провести работу по урегулированию и охране условий труда.- В целом, пандемия повлекла за собой временные изменения, - считает председатель совета директоров ОАО "КАРАВАЙ". - Хлебопёки всегда работали в экстремальных условиях. Поэтому ситуация на нас сильно не отразилась. В первую очередь из-за наших сотрудников. Они делали всё, чтобы обеспечить граждан хлебом, защитить от болезни себя и коллег, чтобы процесс производства не прекращался. Естественно, наше предприятие понесло дополнительные затраты на организацию необходимых для работы санитарных условий. Но это всё оправдано. Сейчас среди наших сотрудников не выявили ни одного случая заражения коронавирусом.Нельзя игнорировать тот факт, что трудное время не только проверяет бизнес на прочность, но и становится своеобразным двигателем прогресса.- За последние несколько месяцев мы прошли пятилетний путь в области информатизации, - говорит исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. - Мы усиленно переключаемся на электронный документооборот.В своём докладе он также отметил, что у россиян сейчас наблюдается повышенный спрос на дешёвые сорта хлеба, а вот «нишевая» продукция (например, злаковые хлеба, которые пользуются популярностью у сторонников ЗОЖ) явно западает на фоне общих продаж.Однако, желание привлечь внимание покупателей к подобного рода товарам, может стать отличным стимулом для производителей освоить интернет пространство.- Часто в отзывах интернет магазинов люди пишут «на полках супермаркетов я не могу найти этот товар, поэтому покупаю на сайте». Когда мы «выходим» в онлайн - получаем возможность расширить ассортимент. В интернет магазинах есть большое количество товаров, но ими торгуют в относительно небольших объёмах. Однако совокупно они дают большой объём продаж. И самое главное - в сети производитель ближе к покупателю. Это позволяет предприятиям быстрее адаптироваться к изменениям спроса. Так как конкуренция на рынке постоянно нарастает, важно устанавливать с покупателем эмоциональную связь. Это можно сделать в соцсетях, отслеживая обсуждения продукта, - делится передовым опытом руководитель ассоциации независимых директоров Лидия Макшейн.Итоги форума подвёл управляющий группы компаний "Delavant" Алексей Лялин:- Несколько месяцев назад наша страна столкнулась с серьёзной полномасштабной проблемой. Ранее ей уделяли мало времени. Ещё в феврале учёные в своих докладах, в большинстве случаев, не могли в полной мере оценить масштаб последствий пандемии. Многие кризисы мы проходили, но с таким ещё не сталкивались.Мы начали полномасштабную дискуссию по моделированию рисков. Я думаю, в той или иной мере, мы попали в точку. Конечно, есть общие проблемы, которые решают федеральные власти. От нас, например, не зависит стоимость зерна на мировых рынках. Но мы можем проанализировать риски, создать внутри наших компаний площадки по моделированию будущих ситуаций. В нашей компании такая площадка действует регулярно.Конечно, мы могли не поднимать эти вопросы, просто жить и радоваться тому, что на фоне бед менее крупных конкурентов наши дела обстоят не плохо, ведь промышленное хлебопечение тем всегда и отличалось, что во время кризиса оно проживало относительно не самые плохие периоды. Поэтому, к сожалению, мы не сформировали ни внутреннего не коллективного иммунитета к подобным ситуациям.Мы поняли, что уязвимы, несмотря на то, что работаем в хорошем векторе развития. Это позволило спрогнозировать нам аспекты, которые могут негативно повлиять на всю отрасль в целом. Мы не обрадовались, что кризис может погубить часть предприятий. Для нас очень важно, чтобы в периметре экономического взаимодействия сохранились позитивные тренды. Только устойчивая компания может быть надёжным партнёром, который будет действовать прогнозируемо и последовательно.Мы готовы стать площадкой для безвозмездного, продуктивного взаимодействия между наукой, бизнесом и аналитикой для моделирования будущей ситуации.