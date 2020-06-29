Она принесла поддельные документы

Жительницу одного из сел Юрьев-Польского района обвиняют в подделке документов. В пресс-службе УМВД России по Владимирской области рассказали, что зимой этого года в МФЦ пришла 29-летняя девушка. "Молодая мама” подала документы для оформления регистрации ребенка, чтобы получать ежемесячные выплаты по уходу за новорожденным.Но оказалось, что свидетельство о рождении поддельное, а малыша не существует.Девушка так и не объяснила, где взяла поддельное свидетельство. Уголовное дело направили в суд. Обманщице может грозить до года тюрьмы.