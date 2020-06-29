В Петрозаводске участок рядом с проезжей частью засыпали специфичным почвогрунтом. Он стал источником резкого запаха, который разносится на всю округу. Для местных жителей дорога домой стала настоящим испытанием.

В Петрозаводске участок рядом с проезжей частью засыпали специфичным почвогрунтом. Он стал источником резкого запаха, который разносится на всю округу. Для местных жителей дорога домой стала настоящим испытанием."В сезон я страдаю аллергией, и когда прихожу домой, эти запахи постоянно перед носом, потом очень сильно болит голова", — говорит жительница района Анастасия КузнецоваНе только пыль с дороги, но и едкий удушающий запах — дорога домой для жителей микрорайона Усадьба стала невыносимой. В лесном массиве недалеко от проезжей части проходят канализационные сети. Почти 20 лет они были бесхозными; в прошлом году участок передали на обслуживание "ПКС – Водоканал". Коммунальщики сразу взялись за реконструкцию: аварийные трубы заменили на новые, а саму территорию засыпали почвогрунтом."Состоит из осадков сточных вод и древесного наполнителя. Мы используем древесные отходы — кору, опилки. Все перемешиваем и в результате процесса компостирования получается высокая температура до 70 градусов. При этом погибает вся отрицательная микрофлора и получается питательный грунт, который со временем дозревает и превращается в землю", – рассказывает Илья Чижиков, начальник отдела экологии и лицензирования "ПКС-Водоканал".Но что-то в процессе переработки пошло не так. Материал оказался с душком…"Перемешивали экскаваторами; видимо, в центре бурта получился не совсем созревший продукт. Ему необходимо время на дозревание, — говорит Илья Чижиков. — Понимая, что сейчас возникла такая ситуация, мы приобрели специальный ворошитель буртов; он будет перемешивать лучше, чем экскаватор".Чтобы понять, в чем причина, образцы грунта еще раз взяли на лабораторный анализ. Ведь отказываться от этой технологии в "ПКС-Водоканал" не собираются. Такое сырье используют сейчас при благоустройстве города в районе Октябрьский и на Древлянке. В следующем году его применят при реконструкции сетей в районе Пескобазы.Работы на участке почти завершены, осталось сровнять территорию и засеять ее травой. Как говорят специалисты, запах должен уйти в ближайшие дни. Если же горожане продолжат жаловаться, почвогрунт засыпят песком или полностью вывезут.