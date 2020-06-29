Пожар в областном театре драмы. По предварительной версии возгорание произошло при проведении электротехнических работ. Огонь охватил площадь в 500 квадратных метров. Информация о том, что

Пожар в областном театре драмы. По предварительной версии возгорание произошло при проведении электротехнических работ. Огонь охватил площадь в 500 квадратных метров. Информация о том, что одно из главных учреждений культуры горит, появилась в социальных сетях. На кадрах очевидцев видно, как из-под крыши здания валит густой черный дым. Люди рассказывают, в здании раздался хлопок и выбило