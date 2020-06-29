29.06.2020

2020-06-29 22:00:03

ДРУГИЕ НОВОСТИ, достойные внимания 29 июня 2020

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ПОЖАРНЫХ НЕ ЗВАЛИ Во Владимире при пожаре в драмтеатре пострадал электрик https://vladtv.ru/incidents/112442/

ЛЮБОВЬ НЕ ПРОПАЛА День любви семьи и верности в Муроме отметят под открытым небом https://vladtv.ru/society/112427/

ВСПЛЫТИЕ ПОКАЖЕТ СК начал проверку по происшествию с катамараном в Гусь-Хрустальном https://vladtv.ru/incidents/112438/

ПЕРЕДАДУТ НА ПРОЕЗД Во Владимирской области автовокзалам предоставят субсидии https://vladtv.ru/society/112435/

СОРВАЛО КРЫШИ В Ковровском районе устраняют последствия субботнего урагана https://vladtv.ru/incidents/112434/