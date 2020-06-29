Пока чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1 приостановлен из-за пандемии, боссы серии начали войну против бывшего владельца Ф-1 Берни Экклстоуна. Он имел смелость высказаться о расизме не в том ключе, как это сейчас принято на Западе, и в итоге впал в немилость своих преемников.

Пока чемпионат мира по автогонкам в классе "Формула-1" приостановлен из-за пандемии, боссы серии начали войну против бывшего владельца "Ф-1" Берни Экклстоуна. Он имел смелость высказаться о расизме не в том ключе, как это сейчас принято на Западе, и в итоге впал в немилость своих преемников.Почетный президент "Формулы-1", во-первых, похвалил темпокожего чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона за поддержку антирасистского движения Black Lives Matter: "Льюис особенный парень, — цитирует CNN. – Он очень талантливый гонщик, а теперь оказалось, что он еще и талантливый оратор. Он способен выступить и произнести отличную речь. То, что он сейчас делает для поддержки чернокожих – это замечательно".Но затем Экклстоун не слишком толерантно отметил, что расизм бывает не только белый, но и черный: "На самом деле во многих случаях чернокожие люди могут быть в большей степени расистами, чем белые. Мне кажется, что вопросы расизма нужно затрагивать уже в школах. То, что сейчас протестующие пытаются разрушать все эти памятники – это полная глупость. Нужно было оставить их на месте. Лучше бы привели туда детей из школ и рассказали, почему этим людям поставили памятники и что они сделали в жизни – в том числе неправильного".Естественно, что новые владельцы "Ф-1" из американской компании Liberty Media тут же открестились от своего предшественника, сообщив заодно, что Экклстоун де перестал быть почетным президентом серии в начале 2020 года.Ветеран мирового автоспорта не остался в долгу: "Что они сделают? Запретят мне посещать гонки? Я бы не советовал. Ну, пусть попробуют запретить мне прийти в паддок например на Гран-при России [у Экклстоуна очень хорошие отношения с руководителями самого разного ранга в России, не исключая даже президента Владимира Путина]. Думаю, без проблем добуду себе пропуск"."Меня не волнуют титулы и должности, — передает слова экс-босса "Формулы-1" издание Grandprix247.Com. – Я даже рад словам Кэри о том, что я больше не имею отношения к "Формуле-1". Значит, я не несу никакой ответственности за все то, чего они не сделали. Они включились в эту историю с борьбой против расизма только потому, что она начала набирать обороты в США"."Кэри пожертвовал на это целый миллион долларов – отлично, этой суммы хватит, чтобы нанять механика в картинге. Может быть, ему все-таки стоит сосредоточиться на том, чего хотят акционеры. История с коронавирусом сыграла ему на руку. Теперь он может винить пандемию за все, чего не смог сделать", – сказал Экклстоун.