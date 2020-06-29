В семье Германа Грефа пытаются строго контролировать использование детьми гаджетов, стараясь минимизировать нагрузки. Об этом глава Сбербанка рассказал в большом интервью ТАСС, часть которого была посвящена современным подходам в образовании.

В семье Германа Грефа пытаются строго контролировать использование детьми гаджетов, стараясь минимизировать нагрузки. Об этом глава "Сбербанка" рассказал в большом интервью ТАСС, часть которого была посвящена современным подходам к образованию.По словам Грефа, до определенного времени младшего сына, которому сейчас пять лет, вообще не подпускали к мобильным устройствам. Однако в итоге сдались: "Сейчас уже невозможно его удержать, он сам хватает айпэд, роботы - любимая история. Стараемся, чтобы играл не более получаса в день".При этом, отметил президент "Сбербанка", "война" продолжается: сыну больше нравится смотреть мультики на экране iPad, а родители сажают его перед большим экраном на правильном расстоянии.По мнению Грефа, погруженность детей в социальные сети и онлайн-игры - "гигантская проблема". Поэтому в московской частной школе, которую президент "Сбербанка" уже несколько лет финансирует из личных средств вместе с другими соинвесторами, предусмотрено отслеживание подобных активностей и минимизация "нагрузки Сети на ребенка". По словам главы "Сбербанка", в программу подготовки в школе включены правила киберзащиты, поведение в виртуальном пространстве и "цифровая гигиена".