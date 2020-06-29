Рубль к концу 2020 года укрепится, а доллар резко упадет до 60-62 рублей, прогнозирует глава Сбербанка Герман Греф. Сегодня официальный курс ЦБ РФ - 69,13 рубля за доллар.

Рубль к концу 2020 года укрепится, а доллар резко упадет до 60-62 рублей, прогнозирует глава Сбербанка Герман Греф. Сегодня официальный курс ЦБ РФ — 69,13 рубля за доллар.На мировых рынках возможно обесценивание доллара на треть из-за нарастающей второй волны коронавируса в США, крупнейшей экономике мира. Поддержку рублю может оказать и дорожающая нефть, если не будет глобального возврата пандемиии."Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу, - отметил Греф. — Он называет на конец года 60-62 долларов за баррель (сейчас около 41 доллара за баррель — ред.). Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару".Греф допускает колебания курса рубля из-за второй волны пандемии, но "никто не знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусом".Российская экономика справляется с экономическим кризисом лучше прогнозов, в том числе и благодаря плавающему курсу рубля, сдерживанию инфляции около целевого уровня 4%. В 2014 году ЦБ РФ и правительство приняли правильное решение — "отпустили рубль и перешли к таргетированию инфляции". "Конечно, экономика сегодня значительно более флексибильная к таким шокам, с которым мы встретились. И она переживает коронавирус гораздо лучше, чем я, допустим, ожидал", — заявил глава Сбербанка в интервью ТАСС. По его оценке, российская экономика по итогам 2020 года сократится на 4,2-4,5%, если не появится вторая волна пандемии.Инфляция по итогам 2020 года не превысит целевой уровень 4%, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Сейчас у нас по году было 3%. Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир 4%, и, скорее всего, где-то около 4% и будет", — отметил Путин.Российская экономика адаптировалась и диверсифицируется, снижается зависимость от экспортных нефтегазовых доходов. Резко вырос экспорт агропродукции и превышает 25 миллиардов долларов. "Сказали бы кому-нибудь в начале 2000-х годов, что у нас будет экспорт под 25 миллиардов, никто бы не поверил. Мы заняли первое место в мире по экспорту пшеницы. Это просто реальное достижение!" — отметил президент."У нас промышленность выросла недавно под 90%, а обрабатывающие отрасли — более чем в два раза", — подчеркнул президент РФ, уточнив, что "еще очень много нужно сделать для диверсификации экономики".