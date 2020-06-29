Миланский Интер заявил о своей заинтересованности в приобретении атакующего полузащитника Манчестер Сити Серхио Агуэро. Боссы нерадзурри готовы включить в сделку своего игрока Милана Шкриньяра.

Миланский "Интер" заявил о своей заинтересованности в приобретении атакующего полузащитника "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. Боссы "нерадзурри" готовы включить в сделку своего игрока Милана Шкриньяра.В руководстве итальянского клуба рассчитывают, что смогут совершить с "горожанами" общем футболистами, о чем сообщает издание Calciomercato. Впрочем, словацкого защитника "Интера" также хочет купить мадридский "Реал".Напомним, что Агуэро выступает в "Манчестер Сити" с 2011 года. В текущем сезоне игрок принял участие в 32 матчах и забил 23 гола. Однако больше на поле он в этом сезоне уже не выйдет, поскольку получил травму колена, и теперь готовится к операции.