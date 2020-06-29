Специалисты не наблюдают нежелательные побочные реакции у добровольцев после введения российской вакцины от коронавируса.

Врач анестезиолог-реаниматолог филиала ГВКГ им. Н.Н. Бурденко Олег Чихляев рассказал, что клинические испытания инъекции от COVID-19 начались 18 июня. Девяти участникам эксперимента был введен один компонент вакцины, еще девяти — второй.По результатам осмотра добровольцев и мониторинга лабораторных показателей каких-либо осложнений или побочных реакций не наблюдается, жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет, — отметил он в разговоре с изданием Красная звезда.По словам врача, самочувствие участников клинических испытаний хорошее, а показатели жизнедеятельности в пределах нормы. Специалисты продолжат следить за их самочувствием, подчеркнул Чихляев.