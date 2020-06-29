Пояснили смысл социальных поправок. Депутаты ЗакСобрания и представитель профсоюзной организации высказали своё отношение к сути предлагаемых изменений в основном законе страны.

Пояснили смысл социальных поправок. Депутаты ЗакСобрания и представитель профсоюзной организации высказали своё отношение к сути предлагаемых изменений в основном законе страны. Благодаря социальным поправкам, государство гарантирует, что экономические кризисы или другие потрясения не отразятся на объемах и регулярности оказания всех видов помощи населению. Это касается индексации пенсий (не реже раза в год) и иных социальных