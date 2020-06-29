Болевые точки медицины. Владимирцы снова жалуются на уровень медицинской помощи в столице Владимирской области. Эту тему поднимали и на встрече главы администрации города с городским

Болевые точки медицины. Владимирцы снова жалуются на уровень медицинской помощи в столице Владимирской области. Эту тему поднимали и на встрече главы администрации города с городским активом. Пандемия коронавируса усугубила уже известные всем проблемы в системе здравоохранения. Как предлагают их решать во Владимире? Об этом поговорим с представителем городского актива Евгением Анатольевичем Станчевым.