Российские кинотеатры возобновляют работу с 15 июля, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Еще одна хорошая новость - с 15 июля открываются кинотеатры, - сказал Чернышенко на совещании у Михаила Мишустина.

С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, назвав это хорошей новостью. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".По его словам, организации досуга и отдыха в стране переживают сейчас период подъема, возрождения. Он отметил, что люди по-настоящему соскучились по работе и наконец-то возвращаются к нормальной жизни. "Мы видим энтузиазм работников в сфере туризма, спорта и культуры", — сказал он.В начале июня Чернышенко сообщил, что театры, как и во всем мире, будут открываться на последнем этапе снятия ограничений по коронавирусу. Это произойдет осенью.Работа кинотеатров, театров, музеев, цирков, концертных залов и других учреждений культуры была приостановлена 23 марта в связи пандемией коронавируса.