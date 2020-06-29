Не состоялся матч между футбольными клубами Краснодар и Оренбург.

Не состоялся матч между футбольными клубами "Краснодар" и "Оренбург". В последнем — вспышка коронавируса, заразились сразу 8 человек. За последнее время — после того, как матчи возобновились — случай не уникальный. Чемпионат России решили не останавливать.Четыре клуба премьер-лиги имели хотя бы одного заражённого COVID-19 в составе перед стартом второго посткарантинного тура в чемпионате России по футболу. Хуже всего дела обстояли в "Оренбурге". 8 игроков с коронавирусом. Как итог — отмена поединка с "Краснодаром" и техническое поражение 0:3.Тем не менее, лига больше матчей не отменяла. И "Ростов", в который по сравнению с "Оренбургом" имел всего на два заражённых меньше, провёл матч с "Тулой" основным составом. Ещё неделю назад наставник "Ростова" Валерий Карпин недоумевал из-за игры с "Сочи", где был вынужден играть юниорами... и его команда потерпела поражение 1:10. С "Арсеналом" же в последний момент было получено согласие выпустить на поле всех, кроме шести зараженных. Итог — 2:1 — домашняя победа "Ростова".Российский футбол в ограниченном режиме, но все-таки продолжается. Согласованный ещё перед прошлым туром допуск только 10 процентов зрителей остаётся в силе. Поэтому кому-то из болельщиков повезло даже в такой период оказаться на стадионе. В случае с московским "Динамо" даже не пришлось проводить лотерею среди владельцев абонементов, ведь их число составляет как раз около 10 процентов от общей вместимости стадиона.Правда, голов динамовцы и армейцы не забили. Нули на табло по итогу встречи, в которой у "Динамо", как и у "Ростова", вышел основной состав. К игре не были допущены только три заражённых коронавирусом футболиста — Нжи, Каборе и Шиманьски."Уфа", которая играла со "Спартаком", имела меньше всего предпосылок для отмены, переноса или игры молодежным составом. В клубе не отрицали, что был один сомнительный тест. Но дальше никаких подробностей не сообщалось. Поэтому матч со "Спартаком" состоялся. На трибуны попали чуть более 4 тысяч спартаковцев. Места им были выделены при соблюдении социальной дистанции после жеребьевки среди владельцев абонементов.В этом матче также голов забито не было. Яркой получилась только концовка. На последних минутах арбитр отменил гол по причине офсайда, а спустя пару минут не стал фиксировать взятие ворот после сейва вратаря "Уфы" Беленова, который остановил мяч на линии ворот.