После отмены карантина многие граждане с нетерпением ждут, когда смогут отправиться в другие страны. О сроках открытия границ журналист Антон Красовский спросил у министра иностранных дел Сергея Лаврова.

После отмены карантина многие граждане с нетерпением ждут, когда смогут отправиться в другие страны. О сроках открытия границ журналист Антон Красовский спросил у министра иностранных дел Сергея Лаврова.Глава ведомства признался, что не знает, когда у россиян появится возможность выехать за рубеж. Сергея Лавров отметил, что министерство регулярно делится с правительством последней информацией об эпидемиологической ситуации в других странах.В эфире программы "Эпидемия" политик рассказал, что впервые за три месяца посетил Белоруссию и Сербию. Причем обе поездки были запланированы еще на начало весны. Также Лавров недавно встретился с коллегами – министрами иностранных дел Ирана и Венесуэлы.На просьбу прокомментировать сообщения о том, что россияне ездят за границу через Белоруссию, глава ведомства ответил, что не может запретить соотечественникам пользоваться этой лазейкой. Лавров добавил, что во время путешествия люди должны руководствоваться здравым смыслом.10 Июн 2020 в 12:07 PDTНапомним, премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о закрытии границ в конце марта. Эта мера должна была помочь в борьбе с распространениемПо состоянию на 29 марта число зараженных COVID-19 в стране составляет 641 156. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве. Здесь выявлено 220 853 инфицированных. За весь период выздоровело 403 430 граждан, умерло 9 166 пациентов.