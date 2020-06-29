В Москве появилась новая достопримечательность. На здании американского посольства вывесили радужный флаг ЛГБТ - сообщества лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров.

В Москве появилась новая достопримечательность. На здании американского посольства вывесили радужный флаг ЛГБТ — сообщества лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров. Так себе компания. Интересно, что вывешенное полотнище значительно больше по размеру, чем даже государственный флаг США, стандартно развевающийся на посольстве.Официально американские дипломаты, сославшись на права человека, пояснили акцию так: "Каждый человек заслуживает того, чтобы жить жизнью, свободной от ненависти, предубеждений и преследований".Звучит как насмешка, поскольку реальная практика жизни в США, а это видит сейчас весь мир, такова, что многие десятки миллионов американцев как раз и не заслуживают там того, чтобы жить жизнью, свободной от ненависти, предубеждений и преследований. При этом Америка все еще пытается учить чему-то других, явно не имея на то никакого морального права. Да и почему вдруг на фоне массовых расовых волнений в США со стрельбой, кровью и убийствами, с, наверное, худшим результатом в мире по противостоянию коронавирусу и неспособностью бороться за человеческие жизни в условиях эпидемии вдруг вывешивается флаг ЛГБТ на посольстве США? Это что, показатель дипломатических приоритетов в актуальном контексте? Или, наоборот, бегство от реальных и куда больших по масштабу проблем?А если вывесить флаг BLM — "Черные жизни имеют значение"? Тема ведь популярная сейчас в Штатах. Или, что еще более популярно, но скрытно "Все жизни имеют значение". Казалось бы, что здесь плохого? Но такой лозунг – "Все жизни имеют значение" — невозможен на здании посольства США, да и на любом другом здании в Америке, поскольку чудесным образом считается расистским. Не странно ли? Но если вы повесите этот лозунг на любое здание на территории США, то черные активисты там тут же переколотят стекла, а если выйти с таким баннером на улицу, то за ваше здоровье никто не поручится, даже страховая компания, если ее предупредить заранее. Словом, нельзя. Не все жизни имеют значение. Любопытно, не правда ли?А еще посольство США не может даже повесить нейтральный флаг Всемирной организации здравоохранения, поскольку в условиях пандемии Америка решила свалить собственные провалы на ВОЗ и демонстративно вышла из международной организации вместо того, чтобы помочь ей.Зато гордо реял на американском посольстве флаг ЛГБТ. Зачем? С одной стороны, акция явно противоречит закону Российской Федерации о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Но, конечно, можно сослаться на экстерриториальность посольства. Наверное, так оно и есть. Не будем спорить. Но зато бесспорна намеренная дипломатическая бестактность. Не помогает в отношениях. И что в результате? Победы нет. Глупость свою показали. Все поржали здесь. На этом и рассосалось.Тем временем в самой Америке продолжается саморазрушение. Городские власти Нью-Йорка решили снести памятник президенту Теодору Рузвельту, который находился у власти с 1901 года по 1909-й. Даже по датам жизни он не мог иметь никакого отношения к работорговле. Просто был белым. Самый молодой президент в истории США и самый популярный президент в истории США. Строитель Панамского канала и лауреат Нобелевской премии мира, понимавший пружины общества."Всегда и при всех обстоятельствах суть борьбы заключается в установлении равенства возможностей, ликвидации привилегий и придании жизни и гражданству каждой отдельной личности наивысшей ценности для нее самой и для всего общества", — говорил Рузвельт.Не повезло конкистадору Хуану де Оньяте. Вокруг его памятника в Альбукерке протесты закончились стрельбой и госпитализацией мужчины в тяжелом состоянии. Снесли.Протестующие в городе Мэдисон (штат Висконсин) сбросили в озеро статую полковника Ханса Кристиана Хэга. Как это уже принято, фигуру предварительно обезглавили. Полковник в ходе Гражданской войны бился как раз за отмену рабства, но это уже не важно, он ведь белый.В Вашингтоне активисты взобрались на памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону, чтобы набросить веревки. Полиция на этот раз решила ввязаться и аккуратно распылила на протестующих перцовый спрей.Параллельно более 300 деятелей киноиндустрии, включая таких актеров, как Кендрик Сэмпсон, Октавиа Спенсер, Идрис Эльба, Тесса Томпсон и Виола Дэвис, пишут в журнале Variety открытое письмо с тремя сотнями подписей коллег по цеху с обвинениями Голливуда: "То, как Голливуд и другие медиа способствовали криминализации чернокожих, исказили образ правовой системы, идеализировали коррупцию и жесткость полиции, имело тяжкие последствия для жизней афроамериканцев. Белые люди составляют самую малую демографическую группу населения в мире, но их истории считаются универсальными".Что касается последнего, то трудно не согласиться. Есть вещи исторически сложившиеся, за которые трудно извиняться. Но мстители непримиримы. Заметным стало заявление леворадикального активиста и писателя Шона Кинга — наверное, самого известного идеолога движения BLM. Он еще и основатель собственной религиозной секты в Атланте под названием "Отважная Церковь"."Я считаю, что статуи белого европейца, якобы Иисуса, тоже надо убрать. Все это — разновидность белого шовинизма. Снести их! Все фрески и витражи с белым Иисусом и его европейской матерью, его белыми друзьями тоже нужно убрать. Это грубая форма белого превосходства. Созданы как инструмент угнетения. Расистская пропаганда. Все нужно убирать", — заявил Кинг.Странное заявление. Если Иисус — Бог, то у Бога нет национальности, и тогда каждый народ может изобразить Бога по своему подобию. Да, собственно, так давно и делают те, кого интересуют суть христианства и созидание, а не только лишь разрушение.Вот, например, Иисус руки танзанийского художника Чарльза Ндеге — фреска католического храма в городе Мванза. А вот и само распятие той же кисти. В Эфиопии Богоматерь с младенцем представляется такой. Свой Христос и в представлениях кенийского племени масаи. Уганда видит его по-своему. Вот Дева Мария по-вьетнамски. Никто ничего не рушит.Вот Мадонна с Иисусом на руках, близкая племени американских индейцев навахо. Креативно и почти в позе лотоса изображают Христа в Индии. Китайцы видят его по-своему. Гипнотизирует. Можно рассматривать бесконечно.Христианство — мировая религия, а изображения Бога Иисуса бесконечны. Зачем уничтожать именно белых Иисусов? Рисуйте лучше своих. Кто мешает? Можно ли представить себе, что кто-то выступит с призывом убрать черных, желтых и краснокожих Иисусов? Абсурд! И что, когда все-таки уберут белого Иисуса? Станет ли он черным или все же его заменят на вуду?Но дело, похоже, глубже, чем просто изображение белого Иисуса. Американские радикалы настраивают черных на привилегии с тем, чтобы они выступали против равенства возможностей и против равенства всех перед законом. Они считают, что им все должны и что именно у черных есть право на большее, чем у остальных, включая право на насилие.Вот как об этом говорит мой коллега Такер Карлсон с телеканала Fox News: "Они могут решать, как вам воспитывать своих детей, как вам голосовать, во что вам позволено верить. После того, как они унизили вас, они могут вами управлять, и именно поэтому по всей стране толпы разрушают американские памятники. Это не спонтанные общественные беспорядки. Это высокоорганизованное политическое движение. Оно не является поверхностным. Это движение широкое и основательное. Им движут огромные амбиции. Оно опасно, и оно будет расти".А теперь слово самим активистам. Глава нью-йоркского отделения BLM Хоук Ньюсом в эфире того же Fox News оправдал свое право на насилие как единственный метод борьбы: "Если эта страна не даст нам того, чего мы хотим, мы сожжем эту систему и заменим ее. Ясно? Я могу говорить это как образно, так и буквально. Это вопрос интерпретации".Вот, собственно, такой залог. Причем демократы пытаются направить эти настроения против Трампа, дабы свалить его. Свалить Трампа им важнее, чем сохранить страну.Трамп точно не мой лирический герой, равно как и Байден. Мы просто следим за характером борьбы за власть в США. И интересно, что будет дальше. Впереди президентские выборы. Они состоятся 3 ноября.Сейчас градус непримиримости таков, что, похоже, ни один из кандидатов не признает победу другого, а поскольку методы политической борьбы в США отныне не исключают насилия, то и борьба за власть после 3 ноября может продолжиться насильственными методами.Ожидания именно такого разворота событий в самой Америке велики. Измеряемо велики. Сейчас чуть более трети потенциальных участников выборов в США — а это самые активные и сознательные — считают, что в ближайшие пять лет Америка переживет еще одну гражданскую войну, — 34% по данным авторитетной социологической службы Rasmussen. Для ожиданий гражданской войны это много.