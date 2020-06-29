Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал оценку отношениям, сложившимся между республикой и Россией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал оценку отношениям, сложившимся между республикой и Россией."Единственный союзник, который остался у России, — Беларусь", — считает Лукашенко.По мнению президента Белоруссии, России важно сохранить отношения с республикой и с экономической точки зрения, так как белорусы покупают российский газ и перерабатывают российскую нефть. Однако больше всего Россия не хочет потерять Белоруссию с политической точки зрения, уверен Лукашенко."Потому что, потеряв Беларусь, будет сильнейший удар по внутренней политике России", — заявил он во время выступления в Минской области, передает "Интерфакс".Комментируя отношения с Евросоюзом, Александр Лукашенко отметил, что европейцы "много напакостили" Белоруссии, введя санкции, но не смогли подчинить республику своему влиянию. Позже, по мнению белорусского лидера, в Евросоюзе поняли свою ошибку"Мы стали с ними налаживать отношения, не ложась под них, извините, по-народному сказано. Мы хотели достойно с ними сотрудничать, они это приняли", — пояснил президент Белоруссии.