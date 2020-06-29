Звезда отечественного кино и сериалов Лукерья Ильяшенко рассказала, как много лет назад мама пыталась устроить ее в престижное учебное заведение. Будущая звезда хотела связать свою жизнь с танцем.

Звезда отечественного кино и сериалов Лукерья Ильяшенкорассказала, как много лет назад мама пыталась устроить ее в престижное учебноезаведение. Будущая звезда хотела связать свою жизнь с танцем.Когда Лукерье Ильяшенко было всего семь лет, она поступила вШколу балета имени Ирины Тихомировой. После окончания учебного заведениябудущую актрису приняли в труппу театра "Возрождение". Лукерьяучаствовала в постановках "Лебединое озеро", "Спящая красавица" и других.По словам Ильяшенко, в те годы она мечтала поступить вГИТИС на балетмейстерский факультет. Мама поддерживала желание девушки и стараласьобеспечить ей стопроцентное поступление. Родительница актрисы заплатила одному их членов приемной комиссии."Чтобы наверняка поступила, мама там кому-то дала взятку", – поведала артистка.На отборе Лукерья Ильяшенко увидела своих соперниц. Девушки,по словам звезды, превосходили ее в мастерстве и таланте. "Я тупо не явилась натретий тур: поняла, что не могу занять чужое место", – призналась знаменитость.Совесть не позволила Лукерье быть непорядочной.Артистка даже ради денег и славы вряд ли поступилась бы собственными моральнымипринципами. Ильяшенко считает, чтодействительно обладать материальными благами можно только в том случае, если ты получил их честным путем.10 Май 2020 в 7:08 PDTНапомним, Лукерья Ильяшенко известна ролями в сериалах "Сладкаяжизнь", "Измены", "Подселенцы", работой в фильме "Аванпост". Также знаменитостьучаствовала в шоу "Последний герой".