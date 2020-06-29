Последним полуфиналистом Кубка Англии стал Манчестер Сити. Подопечные Хосепа Гвардиолы победили в гостях Ньюкасл Юнайтед с результатом 2:0.

Последним полуфиналистом Кубка Англии стал "Манчестер Сити". Подопечные Хосепа Гвардиолы победили в гостях "Ньюкасл Юнайтед" с результатом 2:0.Первый мяч был забит незадолго до перерыва. Защитник хозяев Фабиан Шер нарушил правила в своей штрафной площадке, и Кевин Де Брейне реализовал 11-метровый. Во втором тайме прекрасную возможность сравнять счет упустил Дуайт Гэйл, пробивший выше ворот с трех метров. В ответной атаке Рахим Стерлинг забил второй мяч и закрепил победу "Сити"."Манчестер Сити" стал последним полуфиналистом Кубка Англии. Ранее четвертьфинальный барьер преодолели "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Челси".