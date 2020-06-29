Милан одержал вторую победу после возобновления турнира в Серии А. В матче 28 тура миланцы оказались сильнее римской Ромы 2:0.

"Милан" одержал вторую победу после возобновления турнира в Серии А. В матче 28 тура миланцы оказались сильнее римской "Ромы" 2:0.Оба мяча были забиты в конце встречи. На 76 минуте ворота римлян распечатал Анте Ребич. Через 13 минут миланцы получили право на 11-метровый, который реализовал Хакан Чолханоглу."Милан" набрал 42 очка и занимает седьмое место. У "Ромы" 48 очков и пятая позиция.