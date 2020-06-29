31-летний мужчина был задержан в момент попытки сбыта 500 пластиковых десятилитровых канистр этилового спирта стоимостью 1 млн 400 тысяч рублей...

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресекли незаконный оборот этилового спирта», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В результате проверки оперативной информации сотрудниками полиции в 2-м Сетуньском проезде был задержан 31-летний мужчина в момент попытки сбыта 500 пластиковых десятилитровых канистр этилового спирта стоимостью 1 млн 400 тысяч рублей. Данную продукцию злоумышленник хранил в гаражном кооперативе на западе столицы.По данному факту СЧ СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Согласно проведенной экспертизе в обнаруженных канистрах содержится этиловый спирт 95%.Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве