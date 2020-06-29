Центр Амурский тигр на своей странице в Инстаграм опубликовал ролик, снятый камерой наружного наблюдения. Она запечатлела начало схватки двух медведей, передает . Специалисты рассказали, ..

Центр "Амурский тигр" на своей странице в "Инстаграм" опубликовал ролик, снятый камерой наружного наблюдения. Она запечатлела начало схватки двух медведей, передает . Специалисты рассказали, что одни из них пришел со стороны китайской границы, второй – из России.При этом, как отмечают эксперты. тигры обычно мирно расходятся на этом участке. В результате схватки оказалась повреждена сама камера, а также забор.