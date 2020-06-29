В Еврейской автономной области, на границе с Китаем два бурых медведя подрались, сломали фотоловушку и попали на видео. Кадры с дракой косолапых опубликованы в Instagram на странице Центра Амурский тигр.

В Еврейской автономной области, на границе с Китаем два бурых медведя подрались, сломали фотоловушку и попали на видео. Кадры с дракой косолапых опубликованы в Instagram на странице Центра "Амурский тигр"."Тигры в этом месте проходят спокойно, как говорится, без шума и пыли. Медведи же пришли и все сразу разломали! – рассказали представители центра. – В остальных местах косолапые также поломали часть фотоловушек, так что кадров на этот раз меньше, чем хотелось бы".Частично камера успела зафиксировать медвежью схватку. На видео запечатлено, как звери набрасываются друг на друга через ограждение и ломают его. Забор оказался пограничным инженерно-техническим сооружением на российско-китайской границе.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Центр «Амурский тигр» (@amurtigercenter) 28 Июн 2020 в 5:25 PDT25 июня сообщалось, что на Сахалине медведь загнал рыбака на середину реки. Зверь забрал весь улов, и даже выстрелы в воздух его не отпугнули.