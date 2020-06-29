Гражданин был неоднократно предупрежден о противоправности своих действий и предусмотренной за них уголовной ответственности...

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО задержали подозреваемого в попытке дачи денежных средств сотруднику полиции.В ходе надзора за дорожным движением сотрудники 3 роты ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве остановили на ул. Капотня иномарку под управлением 38-летнего приезжего. В ходе проверки документов полицейские выяснили, что предъявленное водительское удостоверение, выданное одной из стран ближнего зарубежья, имеет признаки подделки.Находясь в служебном автомобиле, водитель, чтобы избежать уголовной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», предложил сотрудникам полиции денежные средства. Гражданин был неоднократно предупрежден о противоправности своих действий и предусмотренной за них уголовной ответственности, однако от своих намерений он не отказался и положил в бардачок служебного автомобиля деньги в сумме около 5 тысяч рублей, после чего был задержан.Дознанием ОМВД России по району Капотня возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18