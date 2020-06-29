Снится Киркорову сон... Вроде как умер он и на высшем суде Бог смотрит на него так пристально и спрашивает:
- Кому обиду учинил ты, Филипп?
Выходит глава Юкоса, и говорит:
- Какой же ты нехороший челове, Филипп, три лимона баксов заныкал!
Выходит Ричард Гир и говорит:
- Какой же ты нехороший человек, Филипп, так паршиво меня озвучил в Чикаго!
Выходит Шевчук и говорит:
- Какой же ты нехороший человек, Филипп, меня, заслуженного по морде кулаком!
... Киркоров в ужасе просыпается, рядом сидит Алла, пристально так смотрит и говорит:
- Какой же ты нехороший человек, Филипп...
еще анекдот!