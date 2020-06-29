Военно-морские учения НАТО начинаются сегодня у берегов Исландии. Об этом сообщили в Североатлантическом альянсе.

Военно-морские учения НАТО начинаются сегодня у берегов Исландии. Об этом сообщили в Североатлантическом альянсе.Боевые корабли НАТО уже прибыли в порт Рейкьявика. В учениях задействованы шесть стран-участниц альянса (США, Великобритания, Франция, Канада, Германия, Норвегия и Исландия). Военные будут отрабатывать противолодочные операции кораблей в Северной Атлантике, а также полеты патрульных самолетов для контроля морского пространства или блокады военно-морской активности, сообщает телеканал "Россия 24".