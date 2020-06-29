Погиб на трассе М7. В Гороховецком районе на 316-м км трассы М7 произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей. По предварительной информации, водитель «Ленд Ровера» не справился с

Погиб на трассе М7. В Гороховецком районе на 316-м км трассы М7 произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей. По предварительной информации, водитель «Ленд Ровера» не справился с управлением и совершил наезд на ограждение, разделяющее встречные потоки движения, а после вылетел на «встречку». Там иномарка врезалась в автомобиль «Киа». А «Киа» в свою очередь столкнулась