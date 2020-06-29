МЧС Башкортостана продлило штормовое предупреждение. В ближайшее время в республике ожидается шквалистый ветер до 20 м/с.

МЧС продлило штормовое предупреждение в Башкирии. В ближайшее время в республике ожидается шквалистый ветер до 20 м/с. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".Напомним, накануне порывы ветра повредили кровлю больницы в граничащем с Татарстаном Ермекеевском районе. На функционирование медучреждения ЧП не повлияло. Кроме того, были повреждены пять частных домов и хозяйства.По информации Башгидрометцентра, в предстоящие сутки погода в регионе будет облачной. Возможна гроза и кратковременный дождь. На отдельных участках дорог видимость составит 1-2 километра.