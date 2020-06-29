Ответственные за решение об откачке воды из отстойника Талнахской обогатительной фабрики в Норильске в тундровую зону отстранены от работы, сообщает пресс-служба Норникеля.

Ответственные за решение об откачке воды из отстойника Талнахской обогатительной фабрики в Норильске в тундровую зону отстранены от работы, начато служебное расследование, сообщает пресс-служба ГМК "Норильский никель". Принятое решение грубо нарушило правила эксплуатации хвостохранилища, говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что из-за повышения уровня воды в отстойном пруду хвостохранилища руководство фабрики приняло решение откачать осветленную техническую воду с помощью насосных станций на прилегающую территорию. Из-за перекачки отходов из хвостохранилища существовала угроза попадания стоков в реку Хараелах. Сейчас угрозы утечки отходов производства нет, подчеркнули в компании.Следственный комитет начал проверку инцидента, на место происшествия выехали специалисты Росприроднадзора, организован забор проб в трех точках: в районе хвостохранилища, а также на реках Хараелах и Норильской.