Новая трудовая неделя в России будет короткой. 1 июля объявлен нерабочим днем.

Новая трудовая неделя в России будет короткой. 1 июля объявлен нерабочим днем.В этот день жители страны будут голосовать по поправкам в Конституцию РФ. Этот день считается праздничным выходным и оплачивается в двойном размере.Кроме того, работу 1 июля можно компенсировать днем отдыха. В этом случае работа в день голосования будет оплачена в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.Голосование по Конституции проходит в России с 25 июня по 1 июля.