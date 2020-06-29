29.06.2020

2020-06-29 09:35:10

Олег Стогов назначен спортивным директором ФК Муром

Ранее Стогов работал главным тренером владимирского «Торпедо». Он известен тем, что вывел владимирских футболистов в первый дивизион. Теперь самый успешный тренер владимирского "Торпедо" станет спортивным директором муромского футбольного клуба.

В обязанности 55-летнего легендарного хавбека «Металлурга» конца 90-х будут входить селекционная работа, планирование, организация и контроль учебно-тренировочного процесса, сообщает официальная группа ФК «Муром» (группа «Запад» ПФЛ) «ВКонтакте».

Олег Стогов работал главным тренером во владимирском «Торпедо» (2003-06 гг.), латвийской «Юрмале» (2007 г.), волгоградском «Роторе» (2007-08 гг.), казанском «Рубине-2» (2009-10 гг.), дзержинском «Химике» (2011 г.), подмосковных «Химках» (2016-17 гг.) и в «Смоленске» (2019-20 гг.).

Напомним, что менее двух недель назад Владимир Казаков покинул футбольный клуб "Муром". У главного тренера завершился двухлетний контракт.