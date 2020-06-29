Российского хоккеиста Вашингтон Кэпиталз Александра Овечкина призннали лучшим игроком в истории Национальной хоккейной лиге, игравшим под восьмым номером. Опрос на эту тему проводила сама НХЛ.

Российского хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина призннали лучшим игроком в истории Национальной хоккейной лиге, игравшим под восьмым номером. Опрос на эту тему проводила сама НХЛ.По итогам голосования Овечкин набрал 53 очка — 17 журналистов отдали 34-летнему россиянину первое место, и лишь один — второе. Следом за Александром расположился Теему Селянне, набравший 30 баллов, и Кэм Нили. У него 13 очков.Напомним, что Овечкин завершил минувший сезон регулярного чемпионата НХЛ в статусе лучшего бомбардира, поразив ворота соперников 48 раз. Он выиграл "Морис Ришар Трофи" в девятый раз в своей заокеанской карьере.