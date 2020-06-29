Важное событие – 26 июня вступил в силу подписанный президентом Закон от 27 декабря 2019 года О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации.

Важное событие – 26 июня вступил в силу подписанный президентом Закон от 27 декабря 2019 года "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации". Поистине историческое событие. Впервые в отечественной истории мы живем при законодательно закрепленном понятии "вино". Трудно поверить, но ничего подобного у нас не было. На это жизнь положил основатель российского промышленного виноделия князь Лев Сергеевич Голицын, и даже весной 1914 года император Николай Второй подписал соответствующий закон. Но летом — Первая мировая — не до вина. А там Ленин и советская власть. В СССР такой закон обсуждался, но так и не был принят.Бормотуха и шмурдяк не сдали позиций. И вот только сейчас Россия смогла совершить исторический шаг. Отныне вино, как это и по Голицыну, — продукт брожения винограда, а российское вино — продукт брожения российского винограда. Точка.Это не значит, что все остальные технологии, включая производство с использованием импортного виноматериала, запрещены. Нет. Их можно использовать, просто называться полученная жидкость будет не вином, а иначе — виноградосодержащий напиток, а если и винограда там нет, то это, например, фруктовый алкогольный напиток. И по закону такие напитки должны отныне продаваться с отдельной полки, чтобы их не путали с вином, а этикетка тогда маркируется специальной надписью: "Не является вином".Закон также определяет меры поддержки для отечественных виноградарей и виноделов. Понятно, что от правительства — подзаконные акты, но закон предусматривает госсубсидии на компенсацию расходов по организации виноградных питомников, что очень важно для отрасли, субсидии на саженцы отечественного производства и оборудование для виноградарства и виноделия.Понятно, что любой принятый закон несовершенен, и уже внесены к нему поправки, да и нужно научиться этим законом пользоваться, но главное — сохранить заявленный принцип: вино — только из винограда, а российское вино — из российского винограда. Так создадим отрасль и поставим Россию на винную карту мира. Князь Голицын такую возможность доказал, выиграв в слепой дегустации на выставке в Париже в 1900 году за свое шампанское высшую награду – Гран-при. Вдохновляет.