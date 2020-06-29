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<a href="https://33live.ru/novosti/29-06-2020-pod-moskvoj-dvoe-rabochix-upali-v-kolodec.html" target="_blank">Под Москвой двое рабочих упали в колодец</a> - На территории садового товарищества Машиностроитель в Московской области двое рабочих упали в глубокий колодец, передает сайт . Оба в результате ЧП погибли. На месте работают сотрудники ..