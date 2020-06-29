29.06.2020

2020-06-29 11:45:04

Подростки из Владимира побывали на параде Победы в столице

Воспитанникам военно-патриотического клуба "Пересвет" из Судогды выпала возможность побывать на юбилейном параде Победы на Красной площади. Ребята и руководитель клуба Илья Кульков рассказали нам о работе клуба и поездки в Москву .