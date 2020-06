Атаковавших здание фондовой биржи в пакистанском Карчи четверых террористов ликвидировали полицейские. Жертвами нападения стали два человека, еще трое получили ранения. Очевидцы сняли на видео последствия перестрелки.

Атаковавших здание фондовой биржи в пакистанском Карчи четверых террористов ликвидировали полицейские. Жертвами нападения стали два человека, еще трое получили ранения, сообщает Geo News. Очевидцы сняли на видео последствия перестрелки.Terrorist attack in PakistanTwo killed operation ungoingStock exchange in #Karachi #KarachiAttack pic.twitter.com/dDTBFYoBcA— Yogesh Tanwar (@SpeaksYogesh) June 29, 2020Боевики подъехали к зданию биржи на автомобиле и сразу открыли огонь, ранив охранника и полицейского на входе. Здесь же они убили двух женщин, которые пытались убежать от вооруженных мужчин.Deferred visuals. Pak forces earlier today entering the Karachi stock market to neutralise the terrorist. All 4 terrorist are being confirmed dead by Pak media. https://t.co/u9znukTF3A pic.twitter.com/vA1nSKUIqi— Sidhant Sibal (@sidhant) June 29, 2020У стен здания были убиты двое нападавших с автоматическим оружием в руках, еще одного ликвидировали на входе. Последний укрылся в здании и на протяжении почти 20 минут отстреливался от стражей порядка, но в итоге был убит.Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.