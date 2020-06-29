Установлено, что злоумышленница, проживая в одной квартире с заявительницей, на протяжении нескольких месяцев похищала золотые изделия...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали 46-летнюю приезжую, подозреваемую в краже ювелирных изделий.В полицию с заявлением о краже обратилась 51-летняя женщина. Она рассказала, что из квартиры в Ферганском проезде, где она проживает пропали принадлежащих ей ювелирные изделия, которые хранились в шкатулке. Материальный ущерб составил 4,5 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские на Хвалынском бульваре задержали подозреваемую. Ею оказалась знакомая потерпевшей – 46-летняя приезжая. Установлено, что злоумышленница, проживая в одной квартире с заявительницей, на протяжении нескольких месяцев похищала золотые изделия приятельницы и сдавала их в ломбард. Вырученными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.По данному факту ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18