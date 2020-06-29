Потерпевшие в качестве дольщиков по займам денежных средств заключили договоры с некой финансово-кредитной организацией, расположенной на Ленинском проспекте...

«Оперативники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресекли противоправную деятельность группы, участники которой обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.В полицию поступил ряд заявлений граждан, которые сообщили, что стали жертвами аферистов. Потерпевшие в качестве дольщиков по займам денежных средств заключили договоры с некой финансово-кредитной организацией, расположенной на Ленинском проспекте. Первое время проценты от вложений им выплачивались, однако по истечении срока действия договора злоумышленники предложили заключить похожее соглашение, но уже с другой организацией. В дальнейшем выплаты прекратились.Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ, которые в настоящее время соединены в одно производство.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых по местам их проживания в Московском регионе.Установлено, что с целью хищения денежных средств граждан жительница столицы создала кредитно-потребительский кооператив, который широко рекламировался в сети Интернет. На самом деле эта организация не имела соответствующей лицензии. Тем не менее потерпевшим обещались высокие проценты, однако на самом деле они получали доходы только за счет взносов новых вкладчиков.По предварительным данным, в результате противоправной деятельности пострадало свыше 250 человек. Суммарный ущерб превысил 300 миллионов рублей.В ходе обысков по адресам проживания сообщников, а также в офисных помещениях изъято серверное оборудование с электронными базами, первичные бухгалтерские документы, списки вкладчиков с суммами привлеченных денежных средств, а также черновые записи.В настоящее время трое фигурантов заключены под стражу, в отношении 32-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк