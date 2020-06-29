Телеведущая Ксения Собчак, на съемочную группу которой напали в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, получила в подарок икону в Екатеринбурге.

Телеведущая Ксения Собчак, на съемочную группу которой напали в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, получила в подарок икону в Екатеринбурге.Как сообщает телеканал "Екатеринбург онлайн", Собчак в воскресенье, 28 июня, посетила местную епархию. Она побеседовала с протоиереем Максимом Миняйло, а затем снимала подводки для своего видео взамен тех материалов, которые стерли с носителя монастырские охранники.В какой-то момент из расположенного на территории епархии Храма на Крови вышел мужчина, приблизился к Собчак и вручил ей икону. "Ксения, примите подарочек от уральских православных, чтобы у вас хорошее впечатление осталось", — сказал мужчина, после чего вернулся в храм.Между тем, как сообщила телеведущая в своем Telegram-канале, режиссер Сергей Ерженков, снимавший вместе с ней фильм в Среднеуральском женском монастыре, после нападения получил перелом кисти. Сам Ерженков на своей странице в Facebook подтвердил диагноз и опубликовал снимок из травмпункта, на котором он запечатлен с загипсованной левой рукой.Адвокат Собчак Виталий Бородин уже заявил, что будет настаивать на возбуждении уголовного дела после конфликта на территории Среднеуральского монастыря. Защита также готова обращаться в суд.Со своей стороны, представитель запрещенного в служении схиигумена Сергия (Романова) Всеволод Могучев сообщил, что журналистов на территорию Среднеуральского женского монастыря пока пускать не будут. Такое решение он объяснил многочисленными съемками, после которых начались "всевозможные провокации". Могучев также отметил, что отношение к Ксении Собчак в монастыре достаточно миролюбивое, пишет ТАСС.В епархии ранее заявили, что с первого дня просили журналистов не нагнетать ситуацию, и отметили, что во всем предстоит разобраться правоохранительным органам, добавляет РИА Новости.На инцидент с нападением откликнулся музыкант Сергей Шнуров. Он написал стихотворение на эту тему, в котором жители обители названы монахами-каратистами, а Собчак — такой же быстрой, как и Норрис Чак.