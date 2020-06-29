18-летний юноша пострадал на пожаре в бане. Возгорание произошло в Петушках в ночь на воскресенье. Как установили дознаватели МЧС, за несколько часов до ЧП — в бане компания молодых людей

18-летний юноша пострадал на пожаре в бане. Возгорание произошло в Петушках в ночь на воскресенье. Как установили дознаватели МЧС, за несколько часов до ЧП — в бане компания молодых людей отмечала праздник. Когда гости разошлись, сын хозяев дома остался ночевать прямо в бане. Проснувшись, обнаружил, что она горит. Сообщил о пожаре родителям, те вызвали пожарную