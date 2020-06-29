В шиномонтажной мастерской в Улан-Удэ произошел взрыв, после которого начался пожар, передает . В результате ЧП пострадали четверо человек. Площадь возгорания составила 24 квадратных метров. ..
<a href="https://33live.ru/novosti/29-06-2020-posledstviya-vzryva-v-ulan-ude-popali-na-video.html" target="_blank">Последствия взрыва в Улан-Удэ попали на видео</a> - В шиномонтажной мастерской в Улан-Удэ произошел взрыв, после которого начался пожар, передает . В результате ЧП пострадали четверо человек. Площадь возгорания составила 24 квадратных метров. ..
[url=https://33live.ru/novosti/29-06-2020-posledstviya-vzryva-v-ulan-ude-popali-na-video.html]Последствия взрыва в Улан-Удэ попали на видео[/url] - В шиномонтажной мастерской в Улан-Удэ произошел взрыв, после которого начался пожар, передает . В результате ЧП пострадали четверо человек. Площадь возгорания составила 24 квадратных метров. ..