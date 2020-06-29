В шиномонтажной мастерской в Улан-Удэ произошел взрыв, после которого начался пожар, передает . В результате ЧП пострадали четверо человек. Площадь возгорания составила 24 квадратных метров. ..

В шиномонтажной мастерской в Улан-Удэ произошел взрыв, после которого начался пожар, передает . В результате ЧП пострадали четверо человек. Площадь возгорания составила 24 квадратных метров. Один автомобиль был уничтожен огнем. Последствия произошедшего сняли на видео.