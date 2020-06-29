Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в воскресенье заявил об отсутствии планов поездки Владимира Путина в Крым.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в воскресенье заявил об отсутствии планов поездки Владимира Путина в Крым 30 июня этого года. На этот день назначена церемония запуска движения грузовых поездов по Крымскому мосту.Ранее Песков сообщил ТАСС, что президент России 30 июня посетит открытие Ржевского мемориального комплекса в Тверской области. Комплекс построен для увековечивания памяти о бойцах Красной армии.Как сообщается, в день открытия движения по Крымскому мосту пройдут два состава. Один доставит "на материк" товары крымских предприятий, второй привезет на полуостров топливо, удобрения и рельсы.